العدمية كمحرك للإبداع - سعود سالم

2022/06/15 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي١-;-٤-;-٩-;- - السلب والطاقة الإبداعيةيمكن إعتبار فوسكا، بطل رواية سيمون دو بوفوار الذي ذكرناه سابقا، النقيض الموضوعي لجلجامش الذي تعذّبه فكرة الموت والفناء وفكرة أن الدود والتراب سيأكلون جسده كما حدث لصديقه إنكيدو.



أما فوسكا فإنه وصل مرحلة فقد فيها إنسانيته ولم يعد قادرا على الحياة رغم أنه لا يستطيع الموت، وهو معذب نتيجة أن الحيا ......





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