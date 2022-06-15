الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري تناقش سبل مواجهة خطاب الكراهية والتطرف

2022/06/15 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي يترأس اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري —————- ترأس مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري (قادة مجتمع الاستخبارات العراقي)، بحضور أعضاء الهيئة.وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.حيث جرى مناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية والتطرف اللذين يهددان المجتمع والسلم الأهلي، وتم […]

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