2022/06/15 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VIC-MpvfzZk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقي يدفع ابناءه ثمناً لغربته في المانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عراقي يدفع ابناءه ثمناً لغربته في المانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).