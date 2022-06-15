2022/06/15 | 17:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GQSq2frwDpQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على وقع الأزمة.. انقسامات داخلية تطال الكتلة الحشدية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على وقع الأزمة.. انقسامات داخلية تطال الكتلة الحشدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).