علاوي يوجّه مصرفي الرشيد والصناعي بدعم العملية الإقتصادية

2022/06/15 | 17:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

وجه وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الاربعاء، مصرفي الصناعي والرشيد بدعم العملية الاقتصادية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “وزير المالية علي عبدالأمير علاوي أجرى، زيارة ميدانية الى مصرف الرشيد والمصرف الصناعي، للإطلاع على سير الأعمال والمهمات والخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والموظفين.



كما التقى خلالها بمدراء المصرفين وملاكها المتقدم”.



وأضاف البيان أن “الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي يجريها علاوي، للوقوف على المعوقات التي تواجه عمل الدوائر والهيئات والمصارف والشركات التابعة للوزارة، والعمل على تجاوزها بالسرعة الممكنة، فضلاَ على متابعة عمل القطاع المصرفي وتطبيقه للأنظمة والقوانين”.



وأكد علاوي، وفقا للبيان، على إدارتي مصرفي الرشيد والصناعي، المتمثلة بمديرهما العام، باسم عبد يوسف، وبلال صباح الحمداني، بذل أقصى الجهود للإرتقاء بمستوى الخدمات المصرفية المقدمة، وتوسيع حجم المساهمة الفعلية بالقطاع المصرفي، لكون هذا القطاع يعدّ من الركائز الداعمة لأي اقتصاد مستقر وحيوي”.

وتابع بالقول “تبنينا ضمن خطة الاصلاح المالي والاقتصادي (الورقة البيضاء) مشروع انعاش دور القطاع المصرفي الحكومي، وهو مايحتم على المصرفين لعب دور محوري ورئيسي في دعم عملية النهضة الصناعية والاقتصادية عبر تقديم الدعم المطلق للقطاعات المنتجة من أصحاب المشاريع الصناعية المحلية والمشاريع الصغيرة، ما ينعكس إيجابا على سير العمل وانعاش مجمل الاقتصاد الوطني”.

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