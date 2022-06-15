وزير المالية يوجه مصرفي الصناعي والرشيد بدعم العملية الاقتصادية

2022/06/15 | 17:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجه وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الاربعاء، مصرفي الصناعي والرشيد بدعم العملية الاقتصادية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اجرى، زيارة ميدانية الى مصرف الرشيد والمصرف الصناعي، للاطلاع على سير الأعمال والمهام والخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والموظفين كما التقى خلالها بمدراء المصرفين وكادرها المتقدم".

وأضاف البيان، أن" الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي يجريها علاوي للوقوف على المعوقات التي تواجه عمل الدوائر والهيئات والمصارف والشركات التابعة للوزارة، والعمل على تجاوزها بالسرعة الممكنة، فضلاَ عن متابعة عمل القطاع المصرفي وتطبيقه للأنظمة والقوانين".

وأكد علاوي وفقا للبيان، "على إدارتي مصرفي الرشيد والصناعي المتمثلة بمديرهما العام باسم عبد يوسف وبلال صباح الحمداني بذل اقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية المقدمة، وتوسيع حجم المساهمة الفعلية بالقطاع المصرفي، لكون هذا القطاع يعتبر من الركائز الداعمة لأي اقتصاد مستقر وحيوي".

وتابع قائلاً "تبنينا ضمن خطة الاصلاح المالي والاقتصادي (الورقة البيضاء) مشروع انعاش دور القطاع المصرفي الحكومي، وهو ما يحتم على المصرفين لعب دور محوري ورئيسي في دعم عملية النهضة الصناعية والاقتصادية عبر تقديم الدعم المطلق للقطاعات المنتجة من أصحاب المشاريع الصناعية المحلية والمشاريع الصغيرة مما ينعكس إيجابا على سير العمل وانعاش مجمل الاقتصاد الوطني".

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