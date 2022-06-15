الكلداني عن الاعتداءات التركية: صمت الحكومة مؤسف ونحن لن نسكت

2022/06/15 | 17:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أدان الأمين العام لكتائب بابليون ريان الكلداني، اليوم الأربعاء، صمت الحكومة إزاء الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية.وكتب الكلداني في تدوينة على منصة “تويتر” اطلعت عليها ايرث نيوز، أن “بلادنا شهدت غزاةً كثر، لكن لم نشهد بعد أوقح ممن يعلن غزوه ويقتل ويشرّد الناس بوقاحة، ويوزّع ويقسّم ما يريد من مناطق […]

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