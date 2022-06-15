الكهرباء: الملاكات الهندسية والفنية تعيد خطوط الطاقة الى المحافظات الجنوبية

2022/06/15 | 18:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، إعادة خطوط الطاقة إلى المحافظات الجنوبية، وأن المنظومة الوطنية ستعود لعملها وأحمالها الطبيعية خلال ساعتين.



وقالت الوزارة في بيان تلقته خبر برس (واخ)، إنه “ونتيجة لإرتفاع درجات الحرارة، وما تتسبب به من زيادة الطلب على الطاقة، تعرضت خطوط (رميلة – رميلة الاستثمارية)، وخطوط (واسط – ميسان) ظهيرة هذا اليوم الأربعاء الى الانفصال، بسبب زيادة الاحمال على خطوط ومحطات المنطقة الجنوبية في (البصرة وميسان)”.

وأضاف، أن “ملاكاتنا الهندسية والفنية المتخصصة في الشركات العامة الجنوبية بقطاعاتها الثلاثة تمكنت من إعادة تلك الخطوط إلى العمل من خلال التنسيق العالي مع مركز السيطرة الوطني في دائرة التشغيل والتحكم”.

وأكدت أن “المنظومة الوطنية ستعاود عملها وأحمالها الطبيعية خلال مدة ساعتين كحدٍ أقصى لتجهيز محافظتي البصرة وميسان بحاجتها من الطاقة الكهربائية”.

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