بالفيديو.. الرد السريع يؤمن طريق الحجاج البري في الانبار

2022/06/15 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الأربعاء، المباشرة بتأمين طريق الحجاج البري في محافظة الانبار، والرابط مابين العراق وسوريا.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من اجل توفير الحماية للحجاج على الطريق البري في محافظة الانبار الرابط مابين العراق والجارة سوريا، باشر الفوج الرابع اللواء الثاني قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية ، بتامين طريق الــــ 35 في محافظة الانبار لحماية الحجاج من خلال الانتشار الواسع على الطريق الدولي وتوفير الحماية الكاملة ضمن قاطع المسؤولية".

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