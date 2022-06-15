الكلداني حول الاعتداء التركي: صمت الحكومة مؤسف.. لن نسكت

2022/06/15 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد الأمين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني، اليوم الأربعاء، صمت الحكومة المركزية على القصف التركي المتواصل داخل الأراضي العراقية، فيما شدد قائلاً "لن نسكت".

وكتب الكلداني تغريدة عبر منصة تويتر، تابعتها السومرية نيوز، جاء فيها: "شهدت بلادنا غزاةً كثر، لكن لم نشهد بعد أوقح ممن يعلن غزوه ويقتل ويشرّد الناس بوقاحة، ويوزّع ويقسّم ما يريد من مناطق العراق".

وأضاف، "اذا كانت احلام السلطنة تعاود العقلية التركية وسط صمت حكومي وسياسي عن الهجمات اليومية على مناطقنا وشعبنا وناسنا…هذا لا يعني اننا لقمة سهلة، ولن نسكت".يشار إلى أن تركيا نفذت اليوم، قصفاً جوياً طال قضاء سنجار في محافظة نينوى، وآخر طال محافظة دهوك، موقعة خسائر بشرية وإصابات.

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