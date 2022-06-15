العراق يشكل 'لجنة عليا' لمواجهة خطاب التطرف والكراهية

2022/06/15 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مستشارية الأمن القومي، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة عليا لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري (قادة مجتمع الاستخبارات العراقي)، بحضور أعضاء الهيئة، إذ تمت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأشار البيان إلى "مناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية والتطرف اللذين يهددان المجتمع والسلم الأهلي، وتم التوجيه بتشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة، لإعداد سياسة وطنية لمواجهة تأثيرات هذا الموضوع على المجتمع".وأكد الأعرجي، وفق البيان، أن "مهمتنا هي الدفاع عن الدولة والمواطن، ولسنا معنيين بالسجال السياسي الحالي، وأن واجبنا هو الحفاظ على التماسك المجتمعي والوقوف بالضد من كل مايهدد السلم الأهلي".

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