مواطنون: نستلم مواد جيدة في السلة الغذائية التي تساهم في استقرار الاسعار (فيديو)

2022/06/15 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عدد من مواطني محافظتي ميسان والبصرة، اليوم الأربعاء، انهم يستلمون مواد جيدة في السلة الغذائية والتي ستساهم في استقرار الاسعار.

وقال عدد منهم في حديث أجراه معهم مراسل (بغداد اليوم) ان "مواد مثل الرز والزيت والمعجون ومواد اخرى يتم استلامها بصورة دورية من قبل الوكلاء وتساهم في مواجهة الغلاء لبعض المواد مثل زيت الطعام".

في سياق متصل طالب عدد من المواطنين في محافظة ميسان "استمرار توزيع مفردات السلة الغذائية كونها ستساهم في التقليل من ارتفاع الاسعار للمواد الغذائية والاحتكار لها من قبل ضعفاء النفوس".

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