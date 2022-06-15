زيلينسكي: طموحات روسيا الإقليمية تمتد من وارسو الى صوفيا

2022/06/15 | 18:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، من أن طموحات روسيا الإقليمية تمتد من وارسو إلى صوفيا.

وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان التشيكي، عبر رابط فيديو، دعا زيلينسكي إلى “تشديد عقوبات الاتحاد الاوربي على روسي، بسبب غزوها لبلاده في 24 شباط/ فبراير”.

وقال زيلينسكي إن “روسيا ليست مهتمة بمدننا ماريوبول وسيفيرودونيتسك وخاركيف وكييف فحسب، كلا، بل طموحاتها موجهة إلى منطقة شاسعة تمتد من وارسو الى صوفيا”.

وأضاف “مثلما حدث في السابق، الغزو الروسي لأوكرانيا هو الخطوة الأولى التي تحتاجها القيادة الروسية لفتح الطريق إلى دول أخرى لغزو شعوب أخرى”.

وتابع الرئيس الأوكراني بالقول “عندما يريدون الاستيلاء على كل شيء لن يتوقفوا أبداً بعد الحصول على جزء مما يريدونه”.

وحول انضمام بلاده للإتحاد الأوربي، قال زيلينسكي إن “منح أوكرانيا الآن وضع الدولة المرشحة هو دليل على أن الوحدة الأوربية شيء حقيقي”.



واضاف أن “القيم الأوربية حقيقة واقعة وليست شيئا منصوصا عليه فقط في وثائق بعينها”.

وفرض الاتحاد الأوروبي 6 جولات من العقوبات على روسيا، وتريد أوكرانيا فرض مجموعة سابعة لزيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب.

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوربية، قراراً بشأن طلب أوكرانيا الحصول على وضع الدولة المرشحة هذا الأسبوع، قبل قمة الاتحاد الأوربي في الأسبوع المقبل، وسيكون الحصول على وضع الدولة المرشحة خطوة أولى في عملية طويلة للانضمام.

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