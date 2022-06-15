2022/06/15 | 18:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uInQEiZSG6E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الاتحاد الوطني يبحثان المعالجات القانونية للازمة السياسية في نشرة الـ6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الاتحاد الوطني يبحثان المعالجات القانونية للازمة السياسية في نشرة الـ6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).