2022/06/15 | 18:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، عن طبيعة طقس الايام المقبلة.وقال العطية في منشور على الفيسبوك، تابعته ايرث نيوز، ان ” درجات حرارة مابين ارتفاع وانخفاض خلال الايام المقبلة، وموجة حارة قصيرة تؤثر علئ البلاد من الجمعة الى الاثنين”.واضاف ان “موجة اخرى نهاية الشهر الحالي”.

ظهرت المقالة طقس الايام المقبلة..



موجة حر “قصيرة” تضرب البلاد أولاً على ايرث نيوز.

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