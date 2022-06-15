الأعرجي: واجبنا الحفاظ على التماسك المجتمعي ولسنا معنيين بالسجال السياسي

2022/06/15 | 18:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

وجّه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، “أن مهمتنا هي الحفاظ على التماسك المجتمعي، ولسنا معنيين بالسجال السياسي.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “الأعرجي ترأس اجتماعاً للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري (قادة مجتمع الاستخبارات العراقي)، بحضور أعضاء الهيئة”.

وناقش الاجتماع، وفقاً للبيان، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها سبل مواجهة خطاب الكراهية والتطرف، اللذان يهددان المجتمع والسلم الأهلي.

وتم التوجيه بتشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة، لإعداد سياسة وطنية لمواجهة تأثيرات هذا الموضوع على المجتمع.

وأضاف الأعرجي خلال الاجتماع، أن “مهمتنا هي الدفاع عن الدولة والمواطن، ولسنا معنيين بالسجال السياسي الحالي، وأن واجبنا هو الحفاظ على التماسك المجتمعي والوقوف بالضد بوجه كل ما يهدد السلم الأهلي”.

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