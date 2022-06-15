ما هي مدة حكومة تصريف الأعمال في الدستور العراقي؟

2022/06/15 | 18:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، مدة حكومة تصريف الأمور اليومية في الدستور العراقي.وقال التميمي في بيان ورد لايرث نيوز، ان “الدستور العراقي تحدث عن مصطلح تصريف الأمور اليومية ، في المادة ٦١ فقرة ثامنا من الدستور العراقي فحددت ب٣٠ يوما ولاتزيد عن ذلك في حالة سحب الثقة من الحكومة […]

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