2022/06/15 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- واع- إيفان ناصرأعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، المضي بعدة إجراءات للسيطرة على أسعار البنزين خلال 72 ساعة. وقال الناطق باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناء على توجيهات رئيس حكومة الاقليم سيتم رفع الكثير من الرسوم والضرائب عن الشركات المستوردة للبنزين"، مبينا أن "حكومة الاقليم تعمل على دعم البنزين لتقليل أسعاره".وأضاف، أن "حكومة الإقليم ستعمل على تقديم كافة التسهيلات للشركات لاستيراد البنزين"، لافتا الى أنه "نطمئن المواطنين بأننا نعمل على إنهاء أزمة ارتفاع أسعار البنزين خلال 72 ساعة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كردستان: السيطرة على أسعار البنزين خلال 72 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كردستان: السيطرة على أسعار البنزين خلال 72 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).