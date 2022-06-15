2022/06/15 | 18:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باكستان من أكبر مستوردي الشاي في العالم، وهو مشروب ذائع الانتشار بين فقراء وأغنياء الدولة، التي يبلغ تعداد سكانها مائتي مليون نسمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الوقود والكهرباء.. صدمة باكستانية من تصريح "احتساء الشاي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الوقود والكهرباء.. صدمة باكستانية من تصريح "احتساء الشاي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).