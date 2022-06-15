حكومة كردستان تتخذ قرارات عاجلة بشأن أسعار البنزين

2022/06/15 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيلأعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها قرارات عاجلة بشأن أسعار البنزين.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي حضرته (بغداد اليوم)، ان "الحكومة حددت 72 ساعة للسيطرة على أسعار البنزين في كردستان".

وأضاف انه "سيتم تقليل الرسومات على الشركات الموردة للبنزين إلى الإقليم".

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