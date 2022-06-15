التغيير تكشف سبب القصف التركي المتكرر لشمال العراق- عاجل

2022/06/15 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةعدت حركة التغيير، اليوم الأربعاء، القصف التركي بانه ناجم عن استضعاف الجانب التركي للحكومة العراقية وموقفها المخجل.

وقال القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "موقف الحكومة العراقية من تكرار الاعتداء والاستهتار التركي على الأراضي العراقية نتيجة موقف الحكومة المخجل".

وأضاف أن "تركيا تقوم بهذه الأفعال وتكررها، لثقتها من عدم وجود أي ردة فعل للحكومة العراقية ولا حتى حكومة إقليم كردستان، مما دفعها الى استضعاف الموقف العراقي".

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