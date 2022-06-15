الاخضر السعودي يبلغ نهائي آسيا تحت 23 عاماً للمرة الثالثة

2022/06/15 | 18:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث يوز/ كرر المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم الوصول إلى نهائي كأس آسيا وذلك للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن تغلب على نظيره الأسترالي، الأربعاء، بهدفين نظيفين، أحرزهما حسين العيسى، وأيمن يحيى في اللقاء الذي جمعهما ضمن الدور قبل النهائي لكأس آسيا تحت 23 عامًا على ملعب باختاكور في طشقند، العاصمة الأوزبكية.وسبق للمنتخب السعودي […]

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