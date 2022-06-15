7 أخطاء شائعة تجنبها للحفاظ على طعامك لفترة أطول فى الصيف

2022/06/15 | 18:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..لا يكفي وضع طعامك في الثلاجة لإبقائه لفترة أطول، يجب اتباع أفضل الممارسات عند تخزين الأطعمة من أجل تحسين حفظ الطعام فهناك بعض الأخطاء الجسيمة التي يجب تجنبها، فهناك أطعمة ما لم يتم تجميدها، فمن الصعب الحفاظ عليها على مدار أيام قليلة والحفاظ على جميع العناصر الغذائية سليمة، مع تقدم الوقت ، فإنها […]

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