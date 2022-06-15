عضو لجنة الدفاع النيابية يطالب بوضع حد “للاستهتار” التركي شمال العراق

2022/06/15 | 18:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر وتوت، اليوم الاربعاء، بوضع حد لحالة الاستهتار التي ترتكبها تركيا شمال العراق وقال وتوت في تغريدة عبر تويتر تابعتها ايرث نيوز: إن “استمرار الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية يمثل تجاوزاً سافراً على سيادة البلاد”.واضاف ان “السلطات العراقية مطالبة بوضع حد لحالة الإستهتار بأمن شعبنا […]

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