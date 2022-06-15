2022/06/15 | 18:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wH8adZ2LU5Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برئاسة يار الله والشمري.. وفد أمني يطلع على سير العمليات العسكرية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برئاسة يار الله والشمري.. وفد أمني يطلع على سير العمليات العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).