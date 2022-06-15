بالتعاون مع مصر.. اتفاق على نقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا

2022/06/15 | 18:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر اتفاقا لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا عبر مصر، حسبما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، في حين وصفت القاهرة الاتفاقية بـ"مذكرة ا

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