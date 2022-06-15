حكومة كردستان: نعمل على إنهاء أزمة ارتفاع أسعار البنزين خلال 72 ساعة

2022/06/15 | 19:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، المضي بعدة إجراءات للسيطرة على أسعار البنزين خلال 72 ساعة.

وقال الناطق باسم الحكومة جوتيار عادل خلال مؤتمر صحفي، إنه "بناء على توجيهات رئيس حكومة الاقليم سيتم رفع الكثير من الرسوم والضرائب عن الشركات المستوردة للبنزين"، مبينا أن "حكومة الاقليم تعمل على دعم البنزين لتقليل أسعاره".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم ستعمل على تقديم كافة التسهيلات للشركات لاستيراد البنزين"، لافتا الى أنه "نطمئن المواطنين بأننا نعمل على إنهاء أزمة ارتفاع أسعار البنزين خلال 72 ساعة المقبلة".

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