بوهان: قانون الدفاع المدني الجديد يتضمن إجراءات رادعة للمخالفين لمنع تكرار الحرائق

2022/06/15 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، الأربعاء، عن تفاصيل قانون الدفاع المدني الجديد، مبينا ان القانون يتضمن وضع شروط سلامة رادعة لمنع تكرار حوادث الحرائق.

وقال بوهان في حديث لـ (لبغداد اليوم) ان " قانون الدفاع المدني الجديد تم تحويله الى مجلس شورى الدولة لغرض ارساله الى مجلس النواب من اجل تمريره ويدخل حيز التنفيذ من قبل فرق الدفاع المدني بجميع المحافظات".

وأضاف بوهان ان "القانون ينص على غلق اي مشروع تجاري او صناعي او غيره في حال ثبوت عدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالسلامة والدفاع المدني ولا يعاد افتتاح هذا المشروع الا بعد ان يقوم صاحبه بمعالجة ما أشرته فرق المديرية بعدها ممكن ان يصار الى إعادة افتتاحه واعطائه شهادة سلامة.

وبين ان "هذه الإجراءات الرادعة التي سيتم اتخاذها بعد إقرار القانون سيكون من شأنها الحد من الحرائق كون اجراءات السلامة ستكون متخذة بشكل محكم"

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