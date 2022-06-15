وزارة البيئة: العراق يعاني تحديات بيئية كبيرة نتيجة التغيرات المناخية

2022/06/15 | 19:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

أكدت وزارة البيئة على ضرورة وضع خطط وستراتيجيات جديدة لتفعيل العمل البيئي وتقديم رؤية عن التحديات البيئية في بغداد والمحافظات ومتابعة عمل الشركات النفطية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه وزير البيئة “وكالة” جاسم الفلاحي، بحضور عدد من المدراء العامين ومدراء المديريات في الوزارة.

وأوضح وزير البيئة “وكالة” جاسم الفلاحي، أن “العراق يعاني تحديات بيئية كبيرة، نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع نسب الجفاف والتراجع في الحصص المائية وتدهور الأراضي والتصحّر والعواصف الترابية والسياسة النفطية”، ودعا الى “ضرورة حث الحكومات المحلية بدعم المشاريع البيئية والتنافس في التقويم البيئي نحو مفاهيم التنمية المستدامة واستخدام الطاقات النظيفة وحماية المصادر المائية”.

وعن ملف شؤون الألغام في العراق، أكد الفلاحي أن “الوزارة قامت بمبادرات مهمة في هذا الجانب، ولكن هناك نقص واضح في الدعم المالي لجهود الوزارة لتطبيق المبادئ والمعايير الخاصة ببرنامج شؤون الألغام”.

مشيرا الى أن “هناك دعما للوجه الانساني لهذا البرنامج، وتحرك بشكل كبير وبدعم من المنظمات الدولية والشركات العاملة في العراق للتخفيف من اجمالي التلوث من الالغام، خصوصا في المناطق الجنوبية، وعلى امتداد الحدود العراقية – الإيرانية، وكذلك في المناطق المحررة التي تعاني تلوثاً كبيراً، اضافة الى اكمال انهاء ملف التلوثات الاشعاعية في باقي المحافظات”.

من جانبه أشار مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي أمير علي الحسون، الى “ضرورة تكثيف الجهود الاعلامية والتوعوية من خلال تكثيف ورش العمل وإدماج الجهات والوزارات ذات العلاقة، لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه العراق وتهدد الأمن البيئي والوطني والصحي في البلد.

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