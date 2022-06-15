التايمز: العنف المسلح في امريكا حول المدارس الى سجون

2022/06/15 | 19:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لمجلة التايمز ، الاربعاء، ان المدارس في الولايات المتحدة اصبحت تنفق المليارات على تدابير السلامة لوقف إطلاق النار الجماعي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وفي ولاية منيسوتا الامريكية انفقت مدن الضواحي التي يبلغ عدد طلابها حوالي […]

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