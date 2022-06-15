2022/06/15 | 19:25 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة “الانتهاكات التركية”..



تغريدة أخرى للخزعلي يوجه خلالها دعوة للقوى السياسية والحكومة أولاً على ايرث نيوز.

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