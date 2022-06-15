2022/06/15 | 19:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3WqrKRCgRFU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. نواب الكتلة الصدرية في الحنانة للقاء مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. نواب الكتلة الصدرية في الحنانة للقاء مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).