المشتقات النفطية في صلاح الدين تستحدث بطاقة وقودية

2022/06/15 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين - واع - فليح العبيدي

أعلنت مديرية المشتقات النفطية في محافظة صلاح الدين ، اليوم الأربعاء، استحداث بطاقة وقودية لأصحاب العجلات في المحافظة.

وأوضح مدير المشتقات النفطية في محافظة صلاح الدين عبد الكريم عبد جاسم في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "استحداث بطاقة وقودية لأصحاب العجلات في محافظة صلاح الدين، يهدف لحفظ حق المواطنين، ومنع تهريب الوقود".

وأضاف، "يحدد التجهيز في البطاقة المستحدثة خلال فترة سريانها، وتصرف من اي محطة يختارها المواطن للتزود بالوقود ضمن استحقاقاته اليومية او الشهرية"، مبيناً، أنه "يجري في الوقت الحاضر تثبيت المعلومات للبطاقة الوقودية".

ولفت مدير المشتقات، "سيتم لاحقاً تحديد كمية الوقود التي تصرف للمواطنين وفتراتها الزمنية".

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