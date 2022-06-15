عمل تخريبي يتسبب بقطع الكهرباء عن ناحية قزانية في ديالى

2022/06/15 | 19:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية توزيع كهرباء ديالى، اليوم الاربعاء، عن عمل تخريبي تتسبب بقطع التيار الكهربائي عن ناحية قزانية في ديالى.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز “إلى أهالي ناحية قزانية الكرام ، نود إعلامكم سبب أنقطاع التيار الكهربائي عن الناحية يعود إلى عمل تخريبي من قبل جهات مجهولة المصدر ، تسبب بضرر الخط الناقل […]

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