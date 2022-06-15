الطاقة النيابية توضح أسباب الزخم على محطات الوقود في بغداد

2022/06/15 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضحت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، اسباب الزخم على محطات الوقود في بغداد وبعض محافظات العراق بين فترة واخرى.

وقالت عضو اللجنة سهيلة السلطاني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اسباب ليست بسبب قلة الوقود لأن العراق هو من اكبر البلاد في العالم المنتجة للنفط ولكن هذه الأزمة بسبب سوء الإدارة من قبل وزارة النفط".

واضافت، ان "الذين يديرون العراق لا يجيدون الإدارة والتخطيط وكان من نتائج هذا الأمر تراكم المشاكل والأزمات في البلد".

وتابعت السلطاني، انه "بين فترة واخرى تظهر ازمة للوقود في كثير من المحطات مما يتسبب بزخم وطوابير طويلة للسيارات ثم تختفي وهذا دليل على عدم وجود ازمة حقيقية بل هو ناتج عن سوء الإدارة".

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