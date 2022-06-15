إستحداث بطاقة وقودية لأصحاب العجلات في صلاح الدين

2022/06/15 | 19:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت مديرية المشتقات النفطية في محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، استحداث بطاقة وقودية لأصحاب العجلات في المحافظة.

وأوضح مدير المشتقات النفطية في محافظة صلاح الدين، عبد الكريم عبد جاسم، في تصريح لوكالة خبر برس (واخ)، أن “استحداث بطاقة وقودية لأصحاب العجلات في محافظة صلاح الدين، يهدف لحفظ حق المواطنين، ومنع تهريب الوقود”.

وأضاف، “يحدد التجهيز في البطاقة المستحدثة خلال فترة سريانها، وتصرف من أي محطة يختارها المواطن، للتزود بالوقود ضمن استحقاقاته اليومية او الشهرية”، مبيناً، أنه “يجري في الوقت الحاضر تثبيت المعلومات للبطاقة الوقودية، وسيتم لاحقاً تحديد كمية الوقود التي تصرف للمواطنين وفتراتها الزمنية”.

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