امتداد تسنتكر “الاعتداء التركي” الأخير: قصف وحشي أمام أنظار الحكومة العراقية!

2022/06/15 | 19:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرة أخرى تنتهك سيادة العراق وحرمة اجواءه واراضيه أمام أنظار حكومة تصريف الأعمال دون أي إجراء أو تحرك دبلوماسي أو أممي ففي الوقت الذي تستنكر فيه حركة إمتداد هذا القصف التركي الوحشي على مدينة سنجار الحبيبة والذي راح ضحيته أحد أطفال المدينة فإنها في الوقت نفسه تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على سيادة […]

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