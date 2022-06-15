2022/06/15 | 19:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، انخفاض احتياطي الخام الأميركي إلى أدنى مستوى منذ يناير 1987.وسجل مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي أكبر انخفاض أسبوعي على الإطلاق.وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الأميركي على مدار الأسبوع الماضي وصل إلى أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020.وفي سياق متصل، قالت إدارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتياطي الخام الأميركي ينخفض لأدنى مستوى منذ 1987) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتياطي الخام الأميركي ينخفض لأدنى مستوى منذ 1987) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).