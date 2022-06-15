طرح اسم كيروش لتدريب مصر مجدداً.. وميدو يعلّق:

2022/06/15 | 19:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد اسم مدرب الفراعنة السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، للظهور على الساحة الكروية المصرية، خلال الساعات الماضية

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