2022/06/15 | 20:00 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مديحة الموسوي: من الممكن ان يشكل وفد من الاطار ويذهب الى الحنانة لاقناع السيد الصدر بالرجوع عن قرارة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rjq5JrQeYfo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مديحة الموسوي: من الممكن ان يشكل وفد من الاطار ويذهب الى الحنانة لاقناع السيد الصدر بالرجوع عن قرارة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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