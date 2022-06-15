القانونية النيابية: أعداد العقود كبيرة وقد تكون المبالغ المخصصة في (الأمن الغذائي) غير كافية

2022/06/15 | 20:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، أن قانون الأمن الغذائي يعالج القضايا الطارئة، فيما أشارت إلى أن تطبيق فقرات العقود والأجراء اليوميين مناطة بالسلطة التنفيذية.

وقال رئيس اللجنة محمد عنوز، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "فقرة عقود 315 والاجراء اليوميين مثبتة ضمن قانون الامن الغذائي وعملية التطبيق مناطة بالسلطة التنفيذية".

وأضاف، أن "اعداد العقود كبيرة وقد تكون المبالغ المخصصة في القانون غير كافية كما حصل في موازنة 2021 التي لم تشمل الجميع"، مبينا أن "قانون الامن الغذائي سيعالج القضايا الطارئة وليست الدائمة، اما قانون الموازنة فسيعالج كافة الامور".

وأشار إلى، أن "تطبيق قانون الأمن الغذائي سيكون بعد مصادقة رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية"، لافتا الى أن "الاموال من المفترض أن تطلق للجهات التي حددت بجداول ضمن القانون بعد النشر في الجريدة الرسمية".

ولفت إلى "وجود قضايا مهمة لا تتحمل التأخير في صرف الاموال كتسديد ديون الكهرباء، والبطاقة التموينية، والجوانب الأخرى المتعلقة بالعقود والمحاضرين"، موضحا أنه "على كل موظف تنفيذي أن يدرك اهمية تلك القضايا المتعلقة بالمواطن والاستعداد طالما هنالك مدة كافية لمعرفة آليات التطبيق والتعليمات التي يجب أن تصدر بهذا الشأن".

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