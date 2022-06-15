مصر.. شقيقة علاء عبد الفتاح تشاركه

2022/06/15 | 20:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت منى سيف، شقيقة الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، إضرابا مفتوحا عن الطعام، تضامنًا معه في إضرابه عن الطعام منذ 75 يوما.

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