القبض على متهمين اثنين بإطلاق العيارات النارية في بغداد

2022/06/15 | 20:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة الاتحادية : القبض على متهمين بإطلاق العيارات النارية وتضبط بحوزتهما اسلحة اثناء مشاجرة وسط بغداد =================== بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة وإطلاق عيارات نارية في منطقة (الكرادة _ساحة الاندلس ) وسط العاصمة بغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني […]

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