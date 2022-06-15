العبيدي يعلق على القصف التركي: يجب ان لايمر بدون رد فعل رسمي

2022/06/15 | 20:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شدد رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، خالد العبيدي، اليوم الاربعاء، على ضرورة ان لا يمر القصف التركي لسنجار دون رد فعل رسمي وقال العبيدي في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “قصف مركز امني في ناحية سنوني بقضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، يمثل خرقا جديدا للسيادة العراقية”.واضاف إن “هكذا اعمال استفزازية تضعف الدولة […]

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