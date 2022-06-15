2022/06/15 | 20:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..انتقدت الأمينة العامة لحركة بلادي الوطنية زهرة البجاري، الأربعاء، حكومتي المركز والاقليم لصمتهما على التجاوزات التركية المتكررة داخل الأراضي العراقية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقالت البجاري في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “موقف الإقليم والمركز ضعيف جدا وطالما يوجد توغل واحتلال وانتهاك تركي يذهب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة بلادي: من المعيب ان تستمر الانتهاكات التركية داخل الأراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة بلادي: من المعيب ان تستمر الانتهاكات التركية داخل الأراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).