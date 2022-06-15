صور: مصدر يوضح طبيعة الرائحة الغريبة التي غزت “مول النخيل” في بغداد

2022/06/15 | 20:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوضح مصدر أمني اليوم الأربعاء، طبيعة رائحة الغاز التي انتشرت داخل مول النخيل في بغداد.وقال المصدر في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعد التحقيق في مصدر الرائحة من قبل الحماية الخاصة للمول، تبين ان مصدرها الخزان الخاص بالمول، وذلك بسبب أعمال صيانة جرت قبل 7 أيام”.وأضاف أنه “بعد عملية الصيانة استمر […]

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