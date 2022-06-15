2022/06/15 | 20:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ أربيل… اشتكى عدد من المواطنين، من الارتفاع المستمر لأسعار الوقود في محطات البانزين بمدن إقليم كردستان.وقال مراسل “المعلومة” إن، أسعار الوقود سجلت طفرة قياسية حيث وصل سعر اللتر السوبر 1600 دينار.وأضاف أن، البانزين المرسل من بغداد يباع بالسوق السوداء، وعليه طوابير كاملة من الانتظار، وهناك اتهامات توجه لشركات تابعة للأحزاب الحاكمة باحتكار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما سر أزمة الوقود في كردستان؟) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما سر أزمة الوقود في كردستان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).