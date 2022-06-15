التجارة.. مباحثات لتفعيل اعمال اللجنة المشتركة العراقية الالمانية

2022/06/15 | 20:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحثت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، مع السفارة الالمانية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتفعيل اعمال اللجنة المشتركة العراقية الالمانية.وذكر بيان للوزارة تلتقه ايرث نيوز، انه “التقى وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية غسان فرحان حميد وبحضور مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية عادل المسعودي بالسكرتير الأول في السفارة الألمانية د.يوليان روسلر والوفد المرافق له لبحث […]

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مباحثات لتفعيل اعمال اللجنة المشتركة العراقية الالمانية أولاً على ايرث نيوز.

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