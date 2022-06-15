الجنائية الدولية تؤكد مقتل قائد عسكري ليبي في قوات حفتر

2022/06/15 | 21:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، مقتل محمود مصطفى بوسيف الورفلي القائد العسكري الليبي في قوات المشير خليفة حفتر الذي كانت أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأوقفت الملاحقات بحقه.

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