توب 5.. إسرائيل تتحدث عن التقارب مع السعودية.. واتفاق نقل غاز من إسرائيل لأوروبا

2022/06/15 | 21:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من كشف وزير خارجية إسرائيل عن تأثير زيارة بايدن على العلاقة مع السعودية، وتوقيع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر اتفاقا لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا عبر مصر، وإطلاق اسم خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن، إلى أنباء عن عودة كيروش لتدريب منتخب مصر… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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